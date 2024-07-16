На юге России ввели временные ограничения потребления электроэнергии

На юге России ввели временные ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщило Минэнерго РФ.

В сообщении ведомства говорится, что в энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт. Мера принята для «сохранения устойчивости энергосистемы».

В Ростовской области частично ограничат подачу электроэнергии для предприятий

Идут восстановительные работы, отметили в министерстве.

Температура воздуха в Краснодарском крае поднимется до 41 градуса, сообщили ранее в краевом ГУМЧС.

Между тем в Бурятии 115 тысяч человек остались без света из-за отключения блока ГРЭС.


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ФОТО: РИА Новости
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