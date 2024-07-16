Без электричества в Бурятии остались более 115 тысяч человек

По его словам, отключён один из трёх энергоблоков станции, который вырабатывает электрическую энергию (30 МВт) для потребителей Бурятии и Забайкальского края.

Цыденов уточнил, что без света частично остались семь муниципальных образований, город Улан-Удэ, 75 населенных пунктов и 190 социально значимых объектов.

«По информации ОД «Бурятэнерго»: временно введено ограничение на энергопотребление в 20 МВт. Проводится переключение потребителей и выравнивание баланса в энергосистеме», - написал он.

Ранее в Московской области 270 населенных пунктов остались без света после урагана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

