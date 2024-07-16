Без электричества в Бурятии остались более 115 тысяч человек
Авария на Гусиноозерской ГРЭС оставила без электричества 115 265 жителей Бурятии. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава республики Алексей Цыденов.
По его словам, отключён один из трёх энергоблоков станции, который вырабатывает электрическую энергию (30 МВт) для потребителей Бурятии и Забайкальского края.
Цыденов уточнил, что без света частично остались семь муниципальных образований, город Улан-Удэ, 75 населенных пунктов и 190 социально значимых объектов.
«По информации ОД «Бурятэнерго»: временно введено ограничение на энергопотребление в 20 МВт. Проводится переключение потребителей и выравнивание баланса в энергосистеме», - написал он.
Ранее в Московской области 270 населенных пунктов остались без света после урагана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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