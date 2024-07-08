В Ростовской области частично ограничат подачу электроэнергии для предприятий
В Ростовской области частично ограничат подачу электроэнергии для предприятий, заявил глава региона Василий Голубев.
Губернатор сообщил, что риски перегруза и отказа электрооборудования не снижаются, не исключен повторный ввод режима временных отключений. Сейчас перед чиновниками стоит задача не допустить еще более серьезных аварийных ситуаций.
По его словам, самая тяжелая обстановка сейчас в Таганроге и Неклиновском районе, где не удалось избежать аварии на линиях электропередачи.
На юге России в последние дни установилась аномально жаркая погода, из-за которой выросли риски отказа оборудования, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru