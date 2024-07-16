На Кубани ожидается жара в 41 градус

Температура воздуха в Краснодарском крае поднимется до 41 градуса, сообщили в краевом ГУМЧС.

Причиной лесного пожара в Геленджике стал человеческий фактор

В связи с сильной жарой на территории региона объявлено штормовое предупреждение. Отмечается, что воздух прогреется до плюс 39-41 градуса во второй половине дня и вечером в пятницу, 19 июля.

На Черноморском побережье прогнозируется 37 градусов тепла.

Накануне МЧС сообщило, что после лесных пожаров в Краснодарском крае начались возгорания сухой травы в Крыму.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖараШтормовое ПредупреждениеКраснодарский Край

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