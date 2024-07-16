На Кубани ожидается жара в 41 градус
16 июля 202416:07
Температура воздуха в Краснодарском крае поднимется до 41 градуса, сообщили в краевом ГУМЧС.
В связи с сильной жарой на территории региона объявлено штормовое предупреждение. Отмечается, что воздух прогреется до плюс 39-41 градуса во второй половине дня и вечером в пятницу, 19 июля.
На Черноморском побережье прогнозируется 37 градусов тепла.
Накануне МЧС сообщило, что после лесных пожаров в Краснодарском крае начались возгорания сухой травы в Крыму.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru