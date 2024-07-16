На Кубани ожидается жара в 41 градус

Более 115 тысяч человек в Бурятии остались без света из-за аварии на ГРЭС

Авиация сбросила 400 тонн воды на пожар в заповеднике у Коктебеля

В ДУМ Татарстана заявили о греховности рукоприкладства в исламе

«Автодор» объявил цену за проезд по новому обходу Твери в составе М-11

Гранд-премию фестиваля «Музыкальное сердце театра» получил Марк Розовский