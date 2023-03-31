На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области открыли движение в обе стороны
Движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области возобновили в обе стороны. Об этом сообщил глава регионального управления МЧС РФ Сергей Филиппов.
Ранее на трассе возник крупный затор, пробка растянулась на несколько десятков километров. Накануне на Ростовскую область обрушился мокрый снег с порывистым ветром, из-за непогоды в пяти муниципалитетах региона был введен режим чрезвычайной ситуации.
«В обе стороны, в сторону Москвы и Ростова, движение началось», — отметил Филиппов в эфире телеканала «Россия 24».
При этом в заторе остаются более тысячи автомобилей. По словам Филиппова, ситуация улучшается, пробка сократилась с 60 до 30 километров. Вдоль трассы М-4 для водителей организованы пункты обогрева.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru