На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области открыли движение в обе стороны

Ранее на трассе возник крупный затор, пробка растянулась на несколько десятков километров. Накануне на Ростовскую область обрушился мокрый снег с порывистым ветром, из-за непогоды в пяти муниципалитетах региона был введен режим чрезвычайной ситуации.

«В обе стороны, в сторону Москвы и Ростова, движение началось», — отметил Филиппов в эфире телеканала «Россия 24».

При этом в заторе остаются более тысячи автомобилей. По словам Филиппова, ситуация улучшается, пробка сократилась с 60 до 30 километров. Вдоль трассы М-4 для водителей организованы пункты обогрева.

