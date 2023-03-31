На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области открыли движение в обе стороны

Движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области возобновили в обе стороны. Об этом сообщил глава регионального управления МЧС РФ Сергей Филиппов.

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды

Ранее на трассе возник крупный затор, пробка растянулась на несколько десятков километров. Накануне на Ростовскую область обрушился мокрый снег с порывистым ветром, из-за непогоды в пяти муниципалитетах региона был введен режим чрезвычайной ситуации.

«В обе стороны, в сторону Москвы и Ростова, движение началось», — отметил Филиппов в эфире телеканала «Россия 24».

При этом в заторе остаются более тысячи автомобилей. По словам Филиппова, ситуация улучшается, пробка сократилась с 60 до 30 километров. Вдоль трассы М-4 для водителей организованы пункты обогрева.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТрассаМЧС РФРостовская Область

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