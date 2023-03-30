На трассе «Дон» образовалась 50-километровая пробка
Пробка на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области растянулась на 50 километров, передают СМИ.
Крупный затор возник из-за непогоды. В регионе идет снег с дождем и дует порывистый ветер.
Застрявшие в пробке водители пожаловались на исчерпание запасов топлива. На заправочных станциях заканчивается еда и вода.
Власти Ростовской области мобилизовали региональные и муниципальные службы. Водителям посоветовали не выезжать на трассу. «Автодор» закрыл движение на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина.
Из-за непогоды около 35 тысяч жителей Ростовской области остались без электричества, передает НСН.
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