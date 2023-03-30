В Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды

Режим ЧС ввели в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах, сообщил губернатор.

Мокрый снег с дождем в Ростовской области продолжается почти сутки. Без света остались десятки тысяч местных жителей.

Из-за непогоды на трассе М-4 «Дон» образовался затор длиной около 50 километров. Застрявшие в пробке водители пожаловались на исчерпание запасов еды и воды на заправочных станциях, передает НСН.

