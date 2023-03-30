В Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
Режим чрезвычайной ситуации ввели в пяти муниципалитетах Ростовской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Василий Голубев.
Режим ЧС ввели в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах, сообщил губернатор.
Мокрый снег с дождем в Ростовской области продолжается почти сутки. Без света остались десятки тысяч местных жителей.
Из-за непогоды на трассе М-4 «Дон» образовался затор длиной около 50 километров. Застрявшие в пробке водители пожаловались на исчерпание запасов еды и воды на заправочных станциях, передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru