На Кубани не нашли новых выбросов мазута на пляжах

Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжной территории Анапы и Темрюкского района ранее проложили 32 километра защитного вала. Это полипропиленовые сети, за которые цепляются фракции мазута. После сети демонтируют и транспортируют для утилизации.

Суд на прошлой неделе оштрафовал владельцев танкеров, потерпевших крушение в Черном море 15 декабря 2024 года, из-за чего произошла утечка мазута.



