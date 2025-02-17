На Кубани не нашли новых выбросов мазута на пляжах
Новых выбросов нефтепродуктов на побережье Краснодарского края не обнаружили благодаря защитному валу, сдерживающему загрязнения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Там отметили, что защитное ограждение дает эффект. После мониторинга муниципальные команды продолжили уборку на закрепленных участках. В регионе сейчас установилась холодная погода, ветер обнажает выброшенные ранее застывшие капли мазута, их собирают в мешки, чтобы затем вывезти на утилизацию.
Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжной территории Анапы и Темрюкского района ранее проложили 32 километра защитного вала. Это полипропиленовые сети, за которые цепляются фракции мазута. После сети демонтируют и транспортируют для утилизации.
Суд на прошлой неделе оштрафовал владельцев танкеров, потерпевших крушение в Черном море 15 декабря 2024 года, из-за чего произошла утечка мазута.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru