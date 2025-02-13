Суд оштрафовал владельцев танкеров, потерпевших крушение в Черном море
Владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в Чёрном море, назначили штрафы за нарушение технических регламентов. Об этом сообщает Арбитражный суд Краснодарского края.
В частности, к административной ответственности были привлечены компании «Кама шиппинг» и «Волгатранснефть». Первой назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, а второй - по 300 тысяч рублей за каждое из двух судов.
Также, «Волгатранснефть» оштрафовали на 300 тысяч рублей за инцидент с танкером «Волгонефть-109», а «Кама шиппинг» выписали ещё один штраф в 30 тысяч рублей за происшествие с танкером «Прикамье».
Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что Росприроднадзор намерен в течение трёх месяцев обратиться в суд с требованием о возмещении ущерба, причиненного разливом мазута в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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