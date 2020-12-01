Мурашко заявил о критическом резерве коек для ковид-больных в 17 регионах
Глава Минзрава РФ Михаил Мурашко заявил, что резерв коек для пациентов с коронавирусом в 17 регионах страны составляет менее 5%. По его словам, самую большую тревогу вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург.
В ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 министр сообщил, что порядка 21% из развернутых в России 276 тыс. коек для пациентов с коронавирусом сейчас свободны, передает ТАСС.
Мурашко добавил, что число пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации увеличилось. По его словам, мест в реанимации сейчас достаточно.
Ранее сегодня глава правительства Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в российских регионах, сообщает РИА ФАН.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что на плато по заражению Россия выйдет в самое ближайшее время.
«В Москве ровное состояние по числу выявленных случаев держится уже несколько недель, в России цифра стабильна последние дней пять, то есть Москва опережает по стабилизации РФ. Вторая волна коронавируса должна выйти на плато в конце ноября-начале декабря», - считает он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 402 / сут.
Умерли
40 464+569 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+24 763 / сут.
- Названы самые опасные из-за коронавируса регионы РФ
- Мурашко заявил о критическом резерве коек для ковид-больных в 17 регионах
- Дочь Скрипаля рассказала его племяннице о состоянии отца
- Власти назвали причины смерти 13 пациентов ростовской больницы
- Биткойн пробил исторический максимум
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru