Мурашко заявил о критическом резерве коек для ковид-больных в 17 регионах

Глава Минзрава РФ Михаил Мурашко заявил, что резерв коек для пациентов с коронавирусом в 17 регионах страны составляет менее 5%. По его словам, самую большую тревогу вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург.

В ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 министр сообщил, что порядка 21% из развернутых в России 276 тыс. коек для пациентов с коронавирусом сейчас свободны, передает ТАСС.

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Мурашко добавил, что число пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации увеличилось. По его словам, мест в реанимации сейчас достаточно.

Ранее сегодня глава правительства Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в российских регионах, сообщает РИА ФАН.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что на плато по заражению Россия выйдет в самое ближайшее время.

«В Москве ровное состояние по числу выявленных случаев держится уже несколько недель, в России цифра стабильна последние дней пять, то есть Москва опережает по стабилизации РФ. Вторая волна коронавируса должна выйти на плато в конце ноября-начале декабря», - считает он.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МинздравКоронавирусБольницы
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