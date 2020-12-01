Мурашко заявил о критическом резерве коек для ковид-больных в 17 регионах

Мурашко добавил, что число пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации увеличилось. По его словам, мест в реанимации сейчас достаточно.

Ранее сегодня глава правительства Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в российских регионах, сообщает РИА ФАН.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что на плато по заражению Россия выйдет в самое ближайшее время.

«В Москве ровное состояние по числу выявленных случаев держится уже несколько недель, в России цифра стабильна последние дней пять, то есть Москва опережает по стабилизации РФ. Вторая волна коронавируса должна выйти на плато в конце ноября-начале декабря», - считает он.

