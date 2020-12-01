Власти назвали причины смерти 13 пациентов ростовской больницы

Ростовские власти сообщили, что возраст 8 из 13 пациентов был старше 65 лет, они относились к группе риска. Кроме того, у 12 из 13 пациентов было диагностировано поражение легких более 80 процентов и еще 12 из 13 страдали от сахарного диабета и обструктивной болезни легких. Отмечается, что погибший 29-летний пациент якобы имел злокачественную опухоль.

Власти также подчеркнули, что по данным дежурного администратора, сообщений из отделения о прекращении подачи кислорода не поступало.

21 октября СМИ сообщили о смерти 13 пациентов больницы №20 Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода. Анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров, дежуривший ночью 12 октября, рассказал НСН, что из-за отключения кислорода умерли пять человек на ИВЛ. Позже было возбуждено уголовное дело. А Топоров после инцидента уволился из медучреждения.



