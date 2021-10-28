Ковидные каникулы: Что и как будет работать в «нерабочие дни» в Москве
НСН составила памятку о том, что и как будет работать во время длинных ноябрьских выходных.
В Москве начинаются нерабочие дни, объявленные ранее властями на фоне ухудшения эпидситуации. Длинные ноябрьские выходные призваны сбить темпы роста заражения коронавирусом. Срок в 11 дней выбран по причине того, что он покрывает два инкубационных периода «дельта»-штамма COVID-19, подчеркнула заммэра Москвы Анастасия Ракова. Итак, расскажем, что и как будет работать в столице с 28 октября и до 7 ноября включительно.
КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, МАГАЗИНЫ
Кафе и рестораны смогут работать только навынос и на доставку, за исключением заведений при гостиницах, корпоративных столовых и буфетов при условии, что доступ в них будут иметь только постояльцы и сотрудники. Также закроется большинство магазинов. Обслуживать покупателей смогут лишь продовольственные, торгующие товарами первой необходимости – их в ассортименте должно быть как минимум 30%, а также аптеки.
Кстати, ранее президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров рассказал, что организация предложила столичной мэрии допустить работу ТЦ в регионе в нерабочие дни – с 28 октября по 7 ноября – пуская в них только граждан с QR-кодами. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Союза потребителей России Петр Шелищ подчеркнул, что в данной ситуации последнее слово должно быть за эпидемиологами.
«QR-коды говорят о том, что человек вакцинировался, но это не говорит о том, что он не является переносчиком вируса. Поэтому тут у меня большие сомнения. Тут последнее слово за эпидемиологами. Это они должны оценить, насколько большие риски тут создаются. Но я думаю, что решение ограничить работу торговых центров оно, всё-таки, справедливое, и обосновано реальной эпидемиологической ситуацией. Но я их (представителей бизнеса – прим. НСН) понимаю, там, где это связано с арендой, надо как-то помогать. Торговые центры живут за счёт аренды. Там по большей части не продовольственные магазины, которые продолжать работать, а те, которые торгуют непродтоварами. Им надо помогать, но необходимо сделать всё, чтобы прервать цепочки заражений», - пояснил Шелищ.
Помимо этого, власти Москвы подтвердили информацию о том, что так называемые алкомаркеты – магазины, ассортимент которых составляет преимущественно спиртное, приостановят работу на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь департамента торговли и услуг Москвы Тарас Белозеров.
СФЕРА УСЛУГ
Ограничения распространяться и на сферу услуг: будут закрыты химчистки, прачечные, салоны красоты, фитнес-клубы и бассейны. Также работу приостановят шиномонтажные мастерские и автосервисы. Помимо этого, на «длинные выходные» должны уйдут центры госуслуг.
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Во время нерабочих дней медпомощь в Москве будет оказываться в обычном режиме, но с рядом ограничений. В частности, стоматологии смогут принимать только экстренных пациентов. С 28 октября по 7 ноября пункты вакцинации от коронавирусной инфекции и экспресс-тестирования на нее, в том числе те, которые расположенные в ТЦ и центрах госуслуг, продолжат работу.
Кстати, глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала использовать нерабочие дни, чтобы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. По её мнению, эта «пауза» позволит остановить распространение COVID-19. Попова также рекомендовала минимизировать контакты и проводить побольше времени дома.
Однако маски, QR-коды и локдауны не спасут от новых волн COVID-19: единственный эффективный способ борьбы с коронавирусом – введение обязательной вакцинации. С таким заявлением в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выступил теледоктор Александр Мясников.
«Когда надо было показать деятельность, были маски, локдауны и так далее. Но обычные маски ни от чего не предохраняют, QR-код ничего не дает, потому что даже у вакцинированных с QR-кодом может не быть антител, либо вообще, либо еще просто не успели развиться. Сейчас уже все всё поняли, и единственное, что остается, чтобы снизить смертность – это вакцинация. Если бы ввели обязательную для всех групп риска, я не беру детей, беременных – там только по показаниям, как я считаю, это бы помогло», - уверен врач.
ОБРАЗОВАНИЕ
Школы и детские сады Москвы с 28 октября уйдут на каникулы, а вузы и средние профессиональные учебные заведения смогут работать только дистанционно. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в детских садах организуют дежурные группы. При этом, школьники и студенты смогут, как обычно, пользоваться социальными картами для проезда в общественном транспорте.
ТРАНСПОРТ
Общественный наземный транспорт Москвы в период с 28 октября по 7 ноября продолжит работать в обычном режиме. Также власти не планируют ограничивать доступ в метро. В нерабочие дни парковки будут работать в обычном платном режиме, поскольку эти дни не являются праздничными. А вот с 4 по 6 ноября парковка на всех столичных улицах будет бесплатной.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
С 28 октября по 7 ноября в Москве будут закрыты концертные залы, кинотеатры и цирки. Однако театры и музеи смогут продолжить работу, но с условиями: посетителей будут пускать по QR-кодам, залы могут быть заполнены максимум на 50%. Массовые культурные, зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия в Москве отменены.
Между тем, не все захотели провести вынужденные длинные каникулы дома. Многие россияне решили переждать нерабочие дни за рубежом. Туроператоры фиксируют увеличенный спрос на путевки. По словам экспертов отрасли, наиболее востребованы Египет и Турция.
В ответ на это бывший главный инфекционист Москвы, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредил, что рост заболеваемости коронавирусом среди россиян после зарубежных поездок во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября не заставит себя ждать.
«Судя по всему, не очень хорошо меры продуманы. Сначала объявляют, тут же все билеты раскупают, народ бежит в аэропорты, улетает, сталкивается друг с другом, обменивается вирусами... Такие вещи, конечно, надо смотреть, уж если решили ввести [локдаун]. Опять же, как это назвали? Нерабочие дни. Раз нерабочие, то все и пользуются. Народ кинулся отдыхать. Дней нерабочих много, а толку, получается, мало», - отметил врач.
При этом Малышев подчеркнул, что результаты бесконтрольных поездок проявятся уже в течение двух недель.
Резюмируя, напомним, что мэр столицы Сергей Собянин предложил москвичам провести нерабочие дни с максимальной пользой. Градоначальник отметил, что в течение незапланированного отпуска нужно почаще бывать на свежем воздухе или пожить на даче. Кроме того, мэр Москвы сравнил нерабочие дни с жаропонижающим при болезни: «само по себе оно не лечит, но дает передышку, чтобы собраться с силами».
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