Ковидные каникулы: Что и как будет работать в «нерабочие дни» в Москве

В Москве начинаются нерабочие дни, объявленные ранее властями на фоне ухудшения эпидситуации. Длинные ноябрьские выходные призваны сбить темпы роста заражения коронавирусом. Срок в 11 дней выбран по причине того, что он покрывает два инкубационных периода «дельта»-штамма COVID-19, подчеркнула заммэра Москвы Анастасия Ракова. Итак, расскажем, что и как будет работать в столице с 28 октября и до 7 ноября включительно.

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, МАГАЗИНЫ

Кафе и рестораны смогут работать только навынос и на доставку, за исключением заведений при гостиницах, корпоративных столовых и буфетов при условии, что доступ в них будут иметь только постояльцы и сотрудники. Также закроется большинство магазинов. Обслуживать покупателей смогут лишь продовольственные, торгующие товарами первой необходимости – их в ассортименте должно быть как минимум 30%, а также аптеки.

Кстати, ранее президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров рассказал, что организация предложила столичной мэрии допустить работу ТЦ в регионе в нерабочие дни – с 28 октября по 7 ноября – пуская в них только граждан с QR-кодами. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Союза потребителей России Петр Шелищ подчеркнул, что в данной ситуации последнее слово должно быть за эпидемиологами.

«QR-коды говорят о том, что человек вакцинировался, но это не говорит о том, что он не является переносчиком вируса. Поэтому тут у меня большие сомнения. Тут последнее слово за эпидемиологами. Это они должны оценить, насколько большие риски тут создаются. Но я думаю, что решение ограничить работу торговых центров оно, всё-таки, справедливое, и обосновано реальной эпидемиологической ситуацией. Но я их (представителей бизнеса – прим. НСН) понимаю, там, где это связано с арендой, надо как-то помогать. Торговые центры живут за счёт аренды. Там по большей части не продовольственные магазины, которые продолжать работать, а те, которые торгуют непродтоварами. Им надо помогать, но необходимо сделать всё, чтобы прервать цепочки заражений», - пояснил Шелищ.

Помимо этого, власти Москвы подтвердили информацию о том, что так называемые алкомаркеты – магазины, ассортимент которых составляет преимущественно спиртное, приостановят работу на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь департамента торговли и услуг Москвы Тарас Белозеров.

СФЕРА УСЛУГ

Ограничения распространяться и на сферу услуг: будут закрыты химчистки, прачечные, салоны красоты, фитнес-клубы и бассейны. Также работу приостановят шиномонтажные мастерские и автосервисы. Помимо этого, на «длинные выходные» должны уйдут центры госуслуг.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Во время нерабочих дней медпомощь в Москве будет оказываться в обычном режиме, но с рядом ограничений. В частности, стоматологии смогут принимать только экстренных пациентов. С 28 октября по 7 ноября пункты вакцинации от коронавирусной инфекции и экспресс-тестирования на нее, в том числе те, которые расположенные в ТЦ и центрах госуслуг, продолжат работу.

Кстати, глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала использовать нерабочие дни, чтобы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. По её мнению, эта «пауза» позволит остановить распространение COVID-19. Попова также рекомендовала минимизировать контакты и проводить побольше времени дома.

Однако маски, QR-коды и локдауны не спасут от новых волн COVID-19: единственный эффективный способ борьбы с коронавирусом – введение обязательной вакцинации. С таким заявлением в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выступил теледоктор Александр Мясников.

«Когда надо было показать деятельность, были маски, локдауны и так далее. Но обычные маски ни от чего не предохраняют, QR-код ничего не дает, потому что даже у вакцинированных с QR-кодом может не быть антител, либо вообще, либо еще просто не успели развиться. Сейчас уже все всё поняли, и единственное, что остается, чтобы снизить смертность – это вакцинация. Если бы ввели обязательную для всех групп риска, я не беру детей, беременных – там только по показаниям, как я считаю, это бы помогло», - уверен врач.

ОБРАЗОВАНИЕ

Школы и детские сады Москвы с 28 октября уйдут на каникулы, а вузы и средние профессиональные учебные заведения смогут работать только дистанционно. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в детских садах организуют дежурные группы. При этом, школьники и студенты смогут, как обычно, пользоваться социальными картами для проезда в общественном транспорте.

ТРАНСПОРТ

Общественный наземный транспорт Москвы в период с 28 октября по 7 ноября продолжит работать в обычном режиме. Также власти не планируют ограничивать доступ в метро. В нерабочие дни парковки будут работать в обычном платном режиме, поскольку эти дни не являются праздничными. А вот с 4 по 6 ноября парковка на всех столичных улицах будет бесплатной.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

С 28 октября по 7 ноября в Москве будут закрыты концертные залы, кинотеатры и цирки. Однако театры и музеи смогут продолжить работу, но с условиями: посетителей будут пускать по QR-кодам, залы могут быть заполнены максимум на 50%. Массовые культурные, зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия в Москве отменены.