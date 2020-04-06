Мишустин раскритиковал губернаторов из-за закрытия границ регионов
Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал решения ряда губернаторов закрыть административные границы регионов. Он призвал глав регионов не путать региональные полномочия с федеральными, сообщает РЕН ТВ.
По словам Мишустина, ограничения надо вводить «адекватные и соответствующие ситуации», пишет «Газета.ру».
На фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции с 5 апреля Чечня закрыла наземное и воздушное сообщение. Об этом в своём Instagram заявил глава республики Рамзан Кадыров. Он пояснил, что, «если речь идет о безопасности народа, республики, он обязан принимать решительные меры». Въезд в Грозный закрыт для всех, кроме жителей города, госслужащих, поставщиков продовольствия и работников СМИ.
По данным оперштаба на 6 апреля, в России зарегистрировано 6 343 случая заражения коронавирусом в 80 регионах. Умерли 47 инфицированных, излечились 406 человек.
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