Мишустин раскритиковал губернаторов из-за закрытия границ регионов

На фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции с 5 апреля Чечня закрыла наземное и воздушное сообщение. Об этом в своём Instagram заявил глава республики Рамзан Кадыров. Он пояснил, что, «если речь идет о безопасности народа, республики, он обязан принимать решительные меры». Въезд в Грозный закрыт для всех, кроме жителей города, госслужащих, поставщиков продовольствия и работников СМИ.

По данным оперштаба на 6 апреля, в России зарегистрировано 6 343 случая заражения коронавирусом в 80 регионах. Умерли 47 инфицированных, излечились 406 человек.



