Чечня с 5 апреля закрывает границы из-за коронавируса
Чечня с 5 апреля закрывает наземное и воздушное сообщение. Об этом в прямом эфире в Instagram заявил глава республики Рамзан Кадыров. Он пояснил, что, «если речь идет о безопасности народа, республики, он обязан принимать решительные меры в такой ситуации».
Ранее сообщалось, что с 28 марта власти Чечни ужесточили карантинные меры. В частности, было ограничено движение через административные границы. Въезд в Грозный для всех – за исключением жителей города, госслужащих, работников жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и СМИ – был закрыт. 24 марта Кадыров распорядился закрыть все кафе, рестораны и другие места массового скопления людей в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом он написал на своей странице во «Вконтакте».
Между тем, 1 апреля в Чечне скончался первый пациент с коронавирусом, 82-летняя женщина. По последним данным, всего в республике выявлено девять случаев заражения COVID-19.
Ранее НСН писала, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что большинство регионов плохо реагируют на ситуацию с эпидемией коронавируса. По его мнению, губернаторы не принимают решительных мер по предотвращению распространения инфекции.
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