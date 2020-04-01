Чечня с 5 апреля закрывает границы из-за коронавируса

Чечня с 5 апреля закрывает наземное и воздушное сообщение. Об этом в прямом эфире в Instagram заявил глава республики Рамзан Кадыров. Он пояснил, что, «если речь идет о безопасности народа, республики, он обязан принимать решительные меры в такой ситуации».

Ранее сообщалось, что с 28 марта власти Чечни ужесточили карантинные меры. В частности, было ограничено движение через административные границы. Въезд в Грозный для всех – за исключением жителей города, госслужащих, работников жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и СМИ – был закрыт. 24 марта Кадыров распорядился закрыть все кафе, рестораны и другие места массового скопления людей в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом он написал на своей странице во «Вконтакте».