Стали известны последние регионы России без коронавируса
В России осталось всего четыре региона, в которых не были выявлены заболевшие коронавирусом: это Чукотка, Тува, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай.
Всего за минувшие сутки в России выявили 954 заболевших COVID-19, таким образом число инфицированных в стране возросло до 6343.
Жертвами коронавируса стали 47 человек, 406 пациентов были признаны выздоровевшими, сообщает RT.
Большинство новых заболевших выявлено в Москве (591), Подмосковье (82) и Санкт-Петербурге (35), сообщает Ura.ru со ссылкой на данные оперативного штаба
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