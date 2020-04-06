Стали известны последние регионы России без коронавируса

В России осталось всего четыре региона, в которых не были выявлены заболевшие коронавирусом: это Чукотка, Тува, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай.

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Всего за минувшие сутки в России выявили 954 заболевших COVID-19, таким образом число инфицированных в стране возросло до 6343.

Жертвами коронавируса стали 47 человек, 406 пациентов были признаны выздоровевшими, сообщает RT.

Большинство новых заболевших выявлено в Москве (591), Подмосковье (82) и Санкт-Петербурге (35), сообщает Ura.ru со ссылкой на данные оперативного штаба

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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