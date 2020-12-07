Мишустин поручил губернаторам подготовиться к доставке вакцин от COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов подготовить инфраструктуру для доставки вакцин против коронавируса, а также организовать логистику проведения вакцинации.

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Глава правительства отметил, что речь идет в том числе о доставке граждан из отдаленных территорий до пунктов вакцинации.

Мишустин также поручил начать в регионах информирование медиков и учителей о порядке прохождения бесплатной вакцинации.

Эпидемиолог Михаил Щелканов в эфире НСН поспорил с прогнозом о пике заболеваемости по COVID-19 – он будет не в декабре, а в январе, считает специалист.

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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:ВакцинацияМихаил Мишустин
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