Мишустин поручил губернаторам подготовиться к доставке вакцин от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов подготовить инфраструктуру для доставки вакцин против коронавируса, а также организовать логистику проведения вакцинации.
Глава правительства отметил, что речь идет в том числе о доставке граждан из отдаленных территорий до пунктов вакцинации.
Мишустин также поручил начать в регионах информирование медиков и учителей о порядке прохождения бесплатной вакцинации.
Эпидемиолог Михаил Щелканов в эфире НСН поспорил с прогнозом о пике заболеваемости по COVID-19 – он будет не в декабре, а в январе, считает специалист.
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