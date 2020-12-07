Мишустин поручил губернаторам подготовиться к доставке вакцин от COVID-19

Глава правительства отметил, что речь идет в том числе о доставке граждан из отдаленных территорий до пунктов вакцинации.

Мишустин также поручил начать в регионах информирование медиков и учителей о порядке прохождения бесплатной вакцинации.

Эпидемиолог Михаил Щелканов в эфире НСН поспорил с прогнозом о пике заболеваемости по COVID-19 – он будет не в декабре, а в январе, считает специалист.

