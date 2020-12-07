«Школа госплана»: Экономисты раскритиковали идею Онищенко сократить новогодние каникулы

Длинные новогодние каникулы негативно сказываются на здоровье россиян и экономике страны, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. По его мнению, России следует полностью отказаться от затяжного празднования Нового года и раньше выходить на работу.

Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН рассказал о положительном эффекте новогодних выходных для экономики.

«Господин Онищенко своей позицией, что каникулы плохо влияют на экономику, выразил глубокое непонимание того, как в принципе работает экономика. Это, наверное, характерно для большой части депутатского корпуса нашей страны. Дело в том, что наша экономика растет темпами, сравнимыми с XIX веком, когда все технологии были гораздо примитивнее и не было ни цифровизации, ни роботизации, ни такой тотальной автоматизации. Секрет в том, что экономика не сводится к производству. Это какая-то чисто госплановская школа – будто все зависит только от производства, если бы мы ночей не спали, то у нас ВВП в два раза больше был бы. Нет, он был бы такой же, а, может быть, и сильно меньше, потому что необходимо время на потребление, на то, чтобы люди отдыхали и тратили деньги, общались», - сказал Колташов.

По его словам, «экономика будет только в минусе от отмены этих праздничных дней», о чем говорит «реальное экономическое знание».