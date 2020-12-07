«Школа госплана»: Экономисты раскритиковали идею Онищенко сократить новогодние каникулы
Глава центра экономических исследований Института нового общества в эфире НСН заявил о необходимости давать людям время на траты.
Длинные новогодние каникулы негативно сказываются на здоровье россиян и экономике страны, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. По его мнению, России следует полностью отказаться от затяжного празднования Нового года и раньше выходить на работу.
Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН рассказал о положительном эффекте новогодних выходных для экономики.
«Господин Онищенко своей позицией, что каникулы плохо влияют на экономику, выразил глубокое непонимание того, как в принципе работает экономика. Это, наверное, характерно для большой части депутатского корпуса нашей страны. Дело в том, что наша экономика растет темпами, сравнимыми с XIX веком, когда все технологии были гораздо примитивнее и не было ни цифровизации, ни роботизации, ни такой тотальной автоматизации. Секрет в том, что экономика не сводится к производству. Это какая-то чисто госплановская школа – будто все зависит только от производства, если бы мы ночей не спали, то у нас ВВП в два раза больше был бы. Нет, он был бы такой же, а, может быть, и сильно меньше, потому что необходимо время на потребление, на то, чтобы люди отдыхали и тратили деньги, общались», - сказал Колташов.
По его словам, «экономика будет только в минусе от отмены этих праздничных дней», о чем говорит «реальное экономическое знание».
Кроме того, экономист также выступил против предположения, будто отменой праздников можно компенсировать вынужденный простой экономики весной 2020 года.
«Этот карантин был возможен потому, что экономика встала сама в силу колоссального обрушения, которое последовало за падением на фондовых рынках на Западе, в США, за простоем китайской промышленности, за падением мировых цен на нефть. Мы просто концентрировали этот простой у себя, загнали его в два месяца, и процесс приобрел управляемый характер. Тут пандемия даже по-своему помогла в экономическом смысле. Хотя больше такой "помощи" и не нужно. А компенсировать эти месяцы также нужно увеличением трат. Пусть люди тратят в 2-3 раза больше, больше отдыхают, больше покупают одежды, недвижимости – всего больше. Вопрос не в том, чтобы произвести больше, а в том, чтобы мы могли больше покупать», - пояснил глава центра экономических исследований Института нового общества.
В заключение он привел в пример «логичное поведение того же разряда» в нефтяной сфере – «в ответ на простой и на кризис ОПЕК+ договорилось о сокращении добычи нефти, а не об увеличении».
Между тем, Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости отметил, что 31 декабря следует сделать выходным днем, так как «все равно никто не работает».
Ранее Василий Колташов рассказал в эфире НСН, почему властям выгодно объявлять о новых волнах коронавируса, даже если их нет.
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