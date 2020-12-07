«Школа госплана»: Экономисты раскритиковали идею Онищенко сократить новогодние каникулы

Глава центра экономических исследований Института нового общества в эфире НСН заявил о необходимости давать людям время на траты.

Длинные новогодние каникулы негативно сказываются на здоровье россиян и экономике страны, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. По его мнению, России следует полностью отказаться от затяжного празднования Нового года и раньше выходить на работу.

Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН рассказал о положительном эффекте новогодних выходных для экономики.

«Господин Онищенко своей позицией, что каникулы плохо влияют на экономику, выразил глубокое непонимание того, как в принципе работает экономика. Это, наверное, характерно для большой части депутатского корпуса нашей страны. Дело в том, что наша экономика растет темпами, сравнимыми с XIX веком, когда все технологии были гораздо примитивнее и не было ни цифровизации, ни роботизации, ни такой тотальной автоматизации. Секрет в том, что экономика не сводится к производству. Это какая-то чисто госплановская школа – будто все зависит только от производства, если бы мы ночей не спали, то у нас ВВП в два раза больше был бы. Нет, он был бы такой же, а, может быть, и сильно меньше, потому что необходимо время на потребление, на то, чтобы люди отдыхали и тратили деньги, общались», - сказал Колташов.

По его словам, «экономика будет только в минусе от отмены этих праздничных дней», о чем говорит «реальное экономическое знание».

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Кроме того, экономист также выступил против предположения, будто отменой праздников можно компенсировать вынужденный простой экономики весной 2020 года.

«Этот карантин был возможен потому, что экономика встала сама в силу колоссального обрушения, которое последовало за падением на фондовых рынках на Западе, в США, за простоем китайской промышленности, за падением мировых цен на нефть. Мы просто концентрировали этот простой у себя, загнали его в два месяца, и процесс приобрел управляемый характер. Тут пандемия даже по-своему помогла в экономическом смысле. Хотя больше такой "помощи" и не нужно. А компенсировать эти месяцы также нужно увеличением трат. Пусть люди тратят в 2-3 раза больше, больше отдыхают, больше покупают одежды, недвижимости – всего больше. Вопрос не в том, чтобы произвести больше, а в том, чтобы мы могли больше покупать», - пояснил глава центра экономических исследований Института нового общества.

В заключение он привел в пример «логичное поведение того же разряда» в нефтяной сфере – «в ответ на простой и на кризис ОПЕК+ договорилось о сокращении добычи нефти, а не об увеличении».

Между тем, Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости отметил, что 31 декабря следует сделать выходным днем, так как «все равно никто не работает».

Ранее Василий Колташов рассказал в эфире НСН, почему властям выгодно объявлять о новых волнах коронавируса, даже если их нет.

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ФОТО: РИА Новости Илья Питалев
ТЕГИ:Новогодние ПраздникиНовый ГодВасилий КолташовГеннадий ОнищенкоЭкономикаЭкономический Кризис
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