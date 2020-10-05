Мэр Магнитогорска заразился COVID-19 и самоизолировался

У мэра Магнитогорска Сергея Бердникова подтвердилось заражение коронавирусом. Заболевание протекает у него в лёгкой форме. Об этом проинформировали в пресс-службе городской администрации.

За сутки в России 10 888 новых случаев заражения COVID-19

Градоначальник перешел на домашний режим работы, передает RT.

Кроме того, в понедельник Ura.ru сообщает, что министр спорта Челябинской области Леонид Одер и его заместитель Алексей Казаков были госпитализированы с ковидной пневмонией.

Ранее сообщил на своей странице в Instagram о положительном тесте на коронавирус глава Омской области Александр Бурков. По его словам, он никакие симптомы новой инфекции у него не проявились, но он находится в самоизоляции.


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ФОТО: pixabay.com
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