Мэр Магнитогорска заразился COVID-19 и самоизолировался
У мэра Магнитогорска Сергея Бердникова подтвердилось заражение коронавирусом. Заболевание протекает у него в лёгкой форме. Об этом проинформировали в пресс-службе городской администрации.
Градоначальник перешел на домашний режим работы, передает RT.
Кроме того, в понедельник Ura.ru сообщает, что министр спорта Челябинской области Леонид Одер и его заместитель Алексей Казаков были госпитализированы с ковидной пневмонией.
Ранее сообщил на своей странице в Instagram о положительном тесте на коронавирус глава Омской области Александр Бурков. По его словам, он никакие симптомы новой инфекции у него не проявились, но он находится в самоизоляции.
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