Мэр Магнитогорска заразился COVID-19 и самоизолировался

Градоначальник перешел на домашний режим работы, передает RT.

Кроме того, в понедельник Ura.ru сообщает, что министр спорта Челябинской области Леонид Одер и его заместитель Алексей Казаков были госпитализированы с ковидной пневмонией.

Ранее сообщил на своей странице в Instagram о положительном тесте на коронавирус глава Омской области Александр Бурков. По его словам, он никакие симптомы новой инфекции у него не проявились, но он находится в самоизоляции.



