СМИ: Китайского генерала обвинили в передаче США секретных данных о ядерном оружии

По данным WSJ, обвинения были озвучены на закрытом брифинге для высшего командного состава Народно-освободительной армии Китая. Помимо шпионажа, Чжан Юся подозревают в получении крупных взяток, в том числе - за содействие назначению бывшего министра обороны Ли Шанфу и продвижение лояльных ему кадров на ключевые посты в системе военных закупок.

Дополнительно генералу вменяют злоупотребление властью и создание «политических клик» - сетей влияния, которые подрывают единство Коммунистической партии Китая.

Часть компрометирующих материалов, по данным WSJ, получена от бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации. При этом конкретные переданные данные о ядерном оружии на брифинге не раскрывались.

О начале расследования в отношении Чжан Юся и начальника Объединённого штаба ЦВС Лю Чжэнли стало известно накануне. Тогда его начали «по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона». Обычно за этой формулировкой стоят обвинения в коррупции.

Как пишет «Коммерсант», Чжан Юся долгие годы считался доверенным лицом Си Цзиньпина и его правой рукой. После ареста Чжан Юся в ЦВС осталось всего два человека - сам Си Цзиньпин и Чжан Шэнминь, возглавляющий антикоррупционный комитет и назначенный заместителем председателя ЦВС в октябре прошлого года. Это беспрецедентная ситуация для органа, руководящего армией страны, отмечает издание.

В октябре 2025 года председатель КНР Си Цзиньпин снял с должностей сразу девять высокопоставленных военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».