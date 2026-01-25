МВД: Пенсионер спилил опоры ЛЭП и попытался похитить километр проводов

По версии следствия, в середине января мужчина предварительно обесточил участок линии, после чего бензопилой спилил 12 опор ЛЭП. С них он снял провода и изоляторы. Часть похищенного имущества подозреваемый успел перевезти к своему дому.

Пенсионера задержали сотрудники районных электрических сетей (РЭС) совместно с полицией. Предварительный ущерб, нанесённый энергокомпании, оценивается в 250 тысяч рублей.

