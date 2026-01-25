МВД: Пенсионер спилил опоры ЛЭП и попытался похитить километр проводов

В Удмуртии полицейские задержали 65-летнего пенсионера, подозреваемого в попытке хищения более 1 километра проводов с линий электропередач (ЛЭП). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике в своём Telegram-канале.

МВД: В Подмосковье задержали подозреваемых в краже 104 картин

По версии следствия, в середине января мужчина предварительно обесточил участок линии, после чего бензопилой спилил 12 опор ЛЭП. С них он снял провода и изоляторы. Часть похищенного имущества подозреваемый успел перевезти к своему дому.

Пенсионера задержали сотрудники районных электрических сетей (РЭС) совместно с полицией. Предварительный ущерб, нанесённый энергокомпании, оценивается в 250 тысяч рублей.

Ранее подозреваемых в краже 104 картин из частной коллекции задержали в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

