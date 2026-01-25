Мошенники под видом «Госуслуг» стали рекомендовать не передавать коды из SMS

Мошенники, которые обманывают своих жертв под видом «Госуслуг», не только используют логотипы и оформление, максимально похожие на официальные, но даже специально предупреждают не сообщать коды из SMS-сообщений посторонним, однако это лишь часть хитроумного сценария обмана. Об этом сообщает управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

МВД: Мошенники начали предлагать россиянам якобы работающую версию WhatsApp

В ведомстве напомнили, что настоящие уведомления от портала «Госуслуги» приходят исключительно с адреса no-reply@gosuslugi.ru и он предназначен только для рассылок.

Полиция советует полностью игнорировать любые письма с требованиями срочно «обновить электронную почту», «подтвердить учётную запись» или «избежать блокировки», а также содержащие контакты якобы технической поддержки. Ни в коем случае не следует переходить по ссылкам из таких сообщений или звонить по указанным номерам.

Для связи с настоящей службой поддержки рекомендуется использовать исключительно официальный сайт «Госуслуг» или мобильное приложение.

В ГУМВД призвали всегда проверять адрес отправителя перед открытием письма и никогда не вводить конфиденциальные данные (в том числе коды из SMS) на подозрительных ресурсах.

Ранее в МВД сообщили о массовой рассыки фишинговых SMS и емейлов, в которых предлагают установить якобы «обновлённый» или «работающий» WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
