Аврора Киба объявила о расставании с Григорием Лепсом

«Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара», - написала Аврора.



По словам Кибы, на их совместном пути было много доброго, тёплого и хорошего. Она подчеркнула, что история заканчивается на позитивной ноте благодарности и взаимоуважения, без какой-либо драмы. Аврора добавила, что они всегда останутся близкими людьми друг для друга, но теперь каждый продолжит свой путь самостоятельно.

Григорий Лепс пока не дал публичных комментариев по поводу расставания.

Ранее пара анонсировала свадьбу, которую СМИ и поклонники называли «свадьбой года». 63-летний Григорий Лепс и 19-летняя Аврора Киба планировали торжество летом 2025 года, однако позже церемонию отложили на неопределённый срок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».