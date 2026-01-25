Аврора Киба объявила о расставании с Григорием Лепсом
Аврора Киба официально объявила о завершении отношений с певцом Григорием Лепсом. Об этом девушка сообщила в своём Telegram-канале.
«Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара», - написала Аврора.
По словам Кибы, на их совместном пути было много доброго, тёплого и хорошего. Она подчеркнула, что история заканчивается на позитивной ноте благодарности и взаимоуважения, без какой-либо драмы. Аврора добавила, что они всегда останутся близкими людьми друг для друга, но теперь каждый продолжит свой путь самостоятельно.
Григорий Лепс пока не дал публичных комментариев по поводу расставания.
Ранее пара анонсировала свадьбу, которую СМИ и поклонники называли «свадьбой года». 63-летний Григорий Лепс и 19-летняя Аврора Киба планировали торжество летом 2025 года, однако позже церемонию отложили на неопределённый срок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
