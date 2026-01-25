СМИ: Франция передала Украине ударные дроны Rodeur с дальностью до 500 километров

Французская оборонная компания EOS Technologie передала Украине несколько ударных беспилотников Rodeur 330 с дальностью полёта до 500 километров. Об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на AFP.

По данным СМИ, дрон способен находиться в воздухе до пяти часов и предназначен для выполнения как разведывательных задач, так и ударных миссий в режиме барражирующего боеприпаса (дрон-камикадзе).

Точное количество поставленных Киеву аппаратов не раскрывается.

Россия решительно осуждает подобные поставки вооружений. В МИД РФ и Кремле неоднократно подчеркивали, что такая помощь Киеву мешает урегулированию конфликта и способствует эскалации. Все грузы с оружием для ВСУ рассматриваются как законная военная цель, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
