По данным СМИ, дрон способен находиться в воздухе до пяти часов и предназначен для выполнения как разведывательных задач, так и ударных миссий в режиме барражирующего боеприпаса (дрон-камикадзе).

Точное количество поставленных Киеву аппаратов не раскрывается.

Россия решительно осуждает подобные поставки вооружений. В МИД РФ и Кремле неоднократно подчеркивали, что такая помощь Киеву мешает урегулированию конфликта и способствует эскалации. Все грузы с оружием для ВСУ рассматриваются как законная военная цель, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».