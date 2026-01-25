Тиктокер Хаби Лейм продал свой образ за $900 млн
Популярный итальянский тиктокер Хаби Лейм (Khaby Lame) заключил сделку с гонконгской компанией Rich Sparkle Holdings на сумму около 900 миллионов долларов. Об этом пишет Business Insider (BI).
По данным BI, соглашение включает частичную продажу компании Лейма Step Distinctive Limited и рассчитано на три года. При этом Лейм сохранит статус контролирующего акционера.
Ключевой частью договора стало разрешение на создание цифрового двойника блогера на базе искусственного интеллекта. Технология использует его черты лица, голос, манеру поведения и другие особенности, чтобы генерировать контент на разных языках, в различных форматах и без личного участия Хаби.
Хаби Лейм - один из самых популярных TikTok блогеров с более чем 160 миллионами подписчиков только в этой соцсети. Общее количество его фолловеров по всем платформам превышает 360 миллионов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
