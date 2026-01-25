Число домов без электричества в США из-за снежной бури превысило 850 тысяч
Число домохозяйств в США, оставшихся без электричества из-за мощной снежной бури, превысило 850 тысяч. По данным агрегатора PowerOutage на 11 утра 25 января 2026 года (по восточному времени США), общее количество отключений достигло 863 760.
Буря привела к резкому росту аварий на энергосистемах - в основном из-за накопления льда на проводах и деревьях. Наиболее пострадавшие регионы - южные штаты (Теннесси, Техас, Миссисипи, Луизиана, Арканзас), где ледяной дождь вызвал массовые обрывы линий. Особо пострадал Теннесси, в котором без света остались 299 тысяч потребителей.
Согласно данным FlightAware, в США отменено уже более десяти тысяч авиарейсов.
Чрезвычайное положение объявлено более чем в 20 штатах.
Восстановительные работы идут в сложных погодных условиях, и власти ожидают, что пик отключений может быть ещё впереди, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число домов без электричества в США из-за снежной бури превысило 850 тысяч
- СМИ: Франция передала Украине ударные дроны Rodeur с дальностью до 500 километров
- Аврора Киба объявила о расставании с Григорием Лепсом
- СМИ: Китайские туристы «застряли» в Мурманске из-за блэкаута
- СМИ: До 30 тысяч человек могли погибнуть во время протестов в Иране 8-9 января
- Зарубин: Кушнер и Грюнбаум пришли в Кремль в кольцах, измеряющих уровень стресса
- Умер экс-гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов
- В Дагестане хотят наградить спасших упавших в воду женщину с ребенком россиян
- «Оскар» — за «Битвой»: Шнейдерова не удивили 16 номинаций «Грешников» на премию
- Песков: Ни Россия, ни США никогда ничего не будут обсуждать с Каллас
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru