Число домов без электричества в США из-за снежной бури превысило 850 тысяч

Буря привела к резкому росту аварий на энергосистемах - в основном из-за накопления льда на проводах и деревьях. Наиболее пострадавшие регионы - южные штаты (Теннесси, Техас, Миссисипи, Луизиана, Арканзас), где ледяной дождь вызвал массовые обрывы линий. Особо пострадал Теннесси, в котором без света остались 299 тысяч потребителей.

Согласно данным FlightAware, в США отменено уже более десяти тысяч авиарейсов.

Чрезвычайное положение объявлено более чем в 20 штатах.

Восстановительные работы идут в сложных погодных условиях, и власти ожидают, что пик отключений может быть ещё впереди, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».