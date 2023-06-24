Мэр Логвиненко рассказал о стабилизации работы транспорта в Ростове-на-Дону

«Главную улицу Ростова - Большую Садовую открыли для движения, общественный транспорт по ней вернулся к прежним схемам движения», - заявил мэр города.По его словам, коммунальные службы и экстренные службы работают в штатном режиме, как и все системы жизнеобеспечения.

Продуктов для жителей Ростова-на-Дону достаточно в торговых сетях и магазина. Нет дефицита топлива, хотя на заправках есть очереди. Они вызваны ажиотажным спросом, считает глава города.



Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что массовые мероприятия отменили в Ростове-на-Дону, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

