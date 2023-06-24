Мэр Логвиненко рассказал о стабилизации работы транспорта в Ростове-на-Дону
На центральной улице Ростова-на-Дону Большой Садовой возобновили движение транспорта, который начал работать в прежнем режиме. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко в субботу, 24 июня.
«Главную улицу Ростова - Большую Садовую открыли для движения, общественный транспорт по ней вернулся к прежним схемам движения», - заявил мэр города.
По его словам, коммунальные службы и экстренные службы работают в штатном режиме, как и все системы жизнеобеспечения.
Продуктов для жителей Ростова-на-Дону достаточно в торговых сетях и магазина. Нет дефицита топлива, хотя на заправках есть очереди. Они вызваны ажиотажным спросом, считает глава города.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что массовые мероприятия отменили в Ростове-на-Дону, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- OZON временно ограничил возможность оформления заказов в южных регионах
- Очевидцы рассказали о взрыве вблизи штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
- Картаполов не видит необходимости вводить военное положение в Москве
- Движение по Москве-реке временно приостановили
- В Крыму опровергли данные о взрывах
- Собянин: Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет
- Wildberries удалит всю продукцию с символикой ЧВК «Вагнер»
- Мэр Логвиненко рассказал о стабилизации работы транспорта в Ростове-на-Дону
- Турчак призвал Россию не допускать ошибок прошлого
- В Белгородской области беспилотник ВСУ сбросил заряд на дом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru