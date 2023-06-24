В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия

«Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, об отмене массовых мероприятий заявил глава Аксайского района области Константин Доморовский.

Ранее СМИ сообщили, что в ряде отделений полиции Ростовской области объявили план «Крепость». При этом в Ростове-на-Дону военные и полиция вышли для патрулирования улиц, в центре города находится военная техника. Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие и не выходить из дома без необходимости.

