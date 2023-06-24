В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия
Массовые мероприятия отменили в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.
«Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, об отмене массовых мероприятий заявил глава Аксайского района области Константин Доморовский.
Ранее СМИ сообщили, что в ряде отделений полиции Ростовской области объявили план «Крепость». При этом в Ростове-на-Дону военные и полиция вышли для патрулирования улиц, в центре города находится военная техника. Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие и не выходить из дома без необходимости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru