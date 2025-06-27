Бюджет ФРГ на 2025 год предусматривает поддержку Украины ниже заявленной суммы

Проект бюджета Германии на 2025 год предусматривает выделение на поддержку Украины около 8,3 миллиарда евро, что почти на миллиард меньше обещанной Киевом суммы в 9,2 миллиарда евро, сообщает газета Bild.

При этом в Минобороны отвергли обвинения в ошибках подсчетов, заявив, что общая сумма поддержки Киева останется на уровне около 9 миллиардов евро, поскольку обещанные 1,9 миллиарда уже включены в общую цифру 8,3 миллиарда.

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Такое заявление противоречит предыдущим публичным заявлениям ведомства, отмечает издание. Власти Германии подтвердили намерение сохранить уровень поддержки Украины в 2025 году, несмотря на разночтения в официальных документах.

Ранее Министерство обороны ФРГ заявляло, что парламент уже утвердил 7,3 миллиарда евро и должен одобрить дополнительные 1,9 миллиарда, обещанные министром Борисом Писториусом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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