Главу администрации Колпино арестовали по делу о взятке в 9,2 миллиона рублей

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу главу администрации муниципального образования Колпино Дмитрия Кохно, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Мера пресечения избрана по ходатайству следствия. Кохно останется под арестом до 25 августа.