Главу администрации Колпино арестовали по делу о взятке в 9,2 миллиона рублей
Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу главу администрации муниципального образования Колпино Дмитрия Кохно, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.
Мера пресечения избрана по ходатайству следствия. Кохно останется под арестом до 25 августа.
Ранее Следственный комитет сообщил о задержании Кохно и главы администрации Колпинского района Юлии Логвиненко. По версии следствия, с декабря 2024 по июнь 2025 года они через посредника получили от руководителя подрядной организации не менее 9,2 миллиона рублей за покровительство и содействие в заключении госконтрактов на благоустройство в Колпино.
Оба фигуранта признали вину. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), передает «Радиоточка НСН».
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