Трамп обвинил Хаменеи во лжи и заявил, что спас его от смерти

Президент США Дональд Трамп обвинил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в распространении ложной информации о победе над Израилем и заявил, что лично спас его от гибели. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, Хаменеи избежал «ужасной и позорной смерти» благодаря его вмешательству. Трамп также выразил разочарование тем, что иранский лидер даже не выразил благодарности.

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Глава Белого дома добавил, что ранее предпринимал шаги к смягчению санкционного давления на Иран, однако, по его словам, в ответ получил лишь «заявления, полные гнева, ненависти и отвращения».

В связи с этим он сообщил о прекращении всех усилий по снятию ограничений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

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