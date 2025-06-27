Трамп обвинил Хаменеи во лжи и заявил, что спас его от смерти

Президент США Дональд Трамп обвинил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в распространении ложной информации о победе над Израилем и заявил, что лично спас его от гибели. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, Хаменеи избежал «ужасной и позорной смерти» благодаря его вмешательству. Трамп также выразил разочарование тем, что иранский лидер даже не выразил благодарности.