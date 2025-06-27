Брянск подвергся атаке беспилотников, ранены четыре человека

ВСУ нанесли удар по Брянску с использованием беспилотников, в результате чего пострадали четыре человека и были повреждены жилые дома. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки ранения получили четверо мирных жителей, которым на месте оказывается необходимая медицинская помощь.