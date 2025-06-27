Брянск подвергся атаке беспилотников, ранены четыре человека

ВСУ нанесли удар по Брянску с использованием беспилотников, в результате чего пострадали четыре человека и были повреждены жилые дома. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки ранения получили четверо мирных жителей, которым на месте оказывается необходимая медицинская помощь.

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По предварительным данным, повреждения получили более десяти частных домов и один легковой автомобиль.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Власти региона пообещали оказать пострадавшим всю необходимую медицинскую и материальную поддержку, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБрянская Область

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