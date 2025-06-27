Трамп сообщил о заморозке торговых переговоров США с Канадой

Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном прекращении торговых переговоров с Канадой. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

Решение связано с введением канадской стороной налога на цифровые услуги, который, по мнению Вашингтона, несправедливо затрагивает американские технологические корпорации.

Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем

Трамп назвал инициативу Оттавы «вопиющим нападением» на интересы США и обвинил Канаду в том, что она следует примеру Евросоюза, обсуждающего аналогичные меры.

Глава Белого дома добавил, что в течение недели будет объявлен размер пошлин, которые Канада должна будет уплачивать за доступ к американскому рынку, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:КанадаСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры