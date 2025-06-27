Трамп сообщил о заморозке торговых переговоров США с Канадой
Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном прекращении торговых переговоров с Канадой. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.
Решение связано с введением канадской стороной налога на цифровые услуги, который, по мнению Вашингтона, несправедливо затрагивает американские технологические корпорации.
Трамп назвал инициативу Оттавы «вопиющим нападением» на интересы США и обвинил Канаду в том, что она следует примеру Евросоюза, обсуждающего аналогичные меры.
Глава Белого дома добавил, что в течение недели будет объявлен размер пошлин, которые Канада должна будет уплачивать за доступ к американскому рынку, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru