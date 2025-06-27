Трамп сообщил о заморозке торговых переговоров США с Канадой

Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном прекращении торговых переговоров с Канадой. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

Решение связано с введением канадской стороной налога на цифровые услуги, который, по мнению Вашингтона, несправедливо затрагивает американские технологические корпорации.