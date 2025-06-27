СМИ: Россия близка к контролю над югом ДНР

Российские войска приблизились к установлению полного контроля над южной частью Донецкой Народной Республики, пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на данные о продвижении на фронте.

Издание отмечает, что после освобождения населенного пункта Шевченко, о котором 26 июня сообщило Минобороны РФ, России остается взять лишь несколько украинских опорных пунктов и около 500 кв. км территории.