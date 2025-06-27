СМИ: Россия близка к контролю над югом ДНР
Российские войска приблизились к установлению полного контроля над южной частью Донецкой Народной Республики, пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на данные о продвижении на фронте.
Издание отмечает, что после освобождения населенного пункта Шевченко, о котором 26 июня сообщило Минобороны РФ, России остается взять лишь несколько украинских опорных пунктов и около 500 кв. км территории.
По подсчетам Le Figaro, в июне российские силы освободили около 534 кв. км. При этом темпы наступления оцениваются в 23 кв. км в сутки, тогда как в мае они составляли порядка 15 кв. км в день.
Официально Минобороны подтвердило освобождение Шевченко подразделениями группировки «Восток». В ведомстве уточняли, что населенный пункт взят в ходе активных наступательных действий, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Россия близка к контролю над югом ДНР
- Главу администрации Колпино арестовали по делу о взятке в 9,2 миллиона рублей
- Трамп выразил надежду на подвижки в урегулировании конфликта на Украине
- Премьер Словакии назвал новый пакет санкций ЕС против РФ бессмысленным
- МИД РФ заявил протест послу ФРГ из-за давления на российские СМИ
- Путин заявил о росте зарплат в РФ в реальном выражении
- Москвичам пообещали дождливое начало июля
- Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи
- Путин заявил, что открыт к встрече с Трампом
- Путин заявил о готовности России к новому раунду переговоров с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru