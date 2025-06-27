Машков и Мерзликин получили медаль Твардовского за вклад в культуру

Награда была учреждена Минкультуры в июне 2025 года и вручается за вклад в творческие проекты, реализуемые в условиях военных действий, а также за участие в инициативах, поднимающих моральный дух и укрепляющих нравственные ориентиры.

Помимо Машкова и Мерзликина, награда была присуждена музыканту Александру Степанову, продюсеру Нане Хатл, писателю Максиму Бахареву и сотруднице Минкультуры Наталье Крук, передает «Радиоточка НСН».

