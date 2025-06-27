Машков и Мерзликин получили медаль Твардовского за вклад в культуру
Актер Владимир Машков и Андрей Мерзликин стали лауреатами новой ведомственной награды — медали Александра Твардовского. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.
Первая церемония вручения медали прошла в Государственном историческом музее 27 июня.
Награда была учреждена Минкультуры в июне 2025 года и вручается за вклад в творческие проекты, реализуемые в условиях военных действий, а также за участие в инициативах, поднимающих моральный дух и укрепляющих нравственные ориентиры.
Помимо Машкова и Мерзликина, награда была присуждена музыканту Александру Степанову, продюсеру Нане Хатл, писателю Максиму Бахареву и сотруднице Минкультуры Наталье Крук, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Машков и Мерзликин получили медаль Твардовского за вклад в культуру
- Трамп сообщил о заморозке торговых переговоров США с Канадой
- ЦБ пригрозил банкам мерами за скрытые условия по вкладам
- В аэропорту Сочи столкнулись два самолета
- Трамп обвинил Хаменеи во лжи и заявил, что спас его от смерти
- Брянск подвергся атаке беспилотников, ранены четыре человека
- СМИ: Россия близка к контролю над югом ДНР
- Главу администрации Колпино арестовали по делу о взятке в 9,2 миллиона рублей
- Трамп выразил надежду на подвижки в урегулировании конфликта на Украине
- Премьер Словакии назвал новый пакет санкций ЕС против РФ бессмысленным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru