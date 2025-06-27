Машков и Мерзликин получили медаль Твардовского за вклад в культуру

Актер Владимир Машков и Андрей Мерзликин стали лауреатами новой ведомственной награды — медали Александра Твардовского. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

Первая церемония вручения медали прошла в Государственном историческом музее 27 июня.

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Награда была учреждена Минкультуры в июне 2025 года и вручается за вклад в творческие проекты, реализуемые в условиях военных действий, а также за участие в инициативах, поднимающих моральный дух и укрепляющих нравственные ориентиры.

Помимо Машкова и Мерзликина, награда была присуждена музыканту Александру Степанову, продюсеру Нане Хатл, писателю Максиму Бахареву и сотруднице Минкультуры Наталье Крук, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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