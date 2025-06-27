Трамп выразил надежду на подвижки в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиваться прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

По словам американского лидера, конфликт требует разрешения, и в ближайшем будущем на этом направлении могут произойти определенные сдвиги. Трамп не уточнил, о каких конкретно инициативах или механизмах идет речь.