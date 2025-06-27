Трамп выразил надежду на подвижки в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиваться прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

По словам американского лидера, конфликт требует разрешения, и в ближайшем будущем на этом направлении могут произойти определенные сдвиги. Трамп не уточнил, о каких конкретно инициативах или механизмах идет речь.

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В Кремле ранее отмечали, что дата следующего, третьего по счету раунда переговоров между Россией и Украиной будет определена после завершения согласованных обменов пленными. Один из этапов этого обмена прошел накануне.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент Владимир Путин заявил, что затягивание переговорного процесса не играет в пользу Киева. По его словам, чем дольше Украина откладывает диалог, тем более жесткими могут стать условия для ее стороны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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