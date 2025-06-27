ЦБ пригрозил банкам мерами за скрытые условия по вкладам

Банк России отреагировал на жалобы граждан о навязывании дополнительных условий по вкладам. В регуляторе подчеркнули, что недобросовестные практики, когда клиентам обещают повышенные ставки, но предъявляют к ним множество требований, подрывают доверие к банкам.

ЦБ напомнил, что отслеживает прозрачность и полноту информации, которую кредитные организации предоставляют вкладчикам.

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При этом регулятор выпустил рекомендации по корректному информированию клиентов.

В случае их игнорирования, предупредили в Центробанке, могут быть введены законодательные изменения или установлен специальный банковский стандарт, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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