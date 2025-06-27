Алекс Лесли опасается возвращения в Москву из-за угрозы уголовного преследования
Автор тренингов по соблазнению Алекс Лесли в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что испытывает ностальгию по России и хотел бы вернуться в Москву, однако опасается уголовного преследования со стороны российских властей.
Он объяснил, что его могут ожидать силовики, а также общественные деятели с негативным отношением к нему, поэтому он считает необходимым подождать, пока ситуация изменится.
При этом Лесли опроверг обвинения в пропаганде насилия против женщин, подчеркнув, что его методики являются лишь рекомендательными советами, а не призывом к каким-либо противоправным действиям.
По его словам, в договоре оферты и на тренингах всегда указывается, что все инструкции носят информационный характер и не являются руководством к действию. Блогер заявил, что не несет ответственности за поведение тех, кто пользуется его советами, передает «Радиоточка НСН».
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