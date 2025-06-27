Алекс Лесли опасается возвращения в Москву из-за угрозы уголовного преследования

Автор тренингов по соблазнению Алекс Лесли в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что испытывает ностальгию по России и хотел бы вернуться в Москву, однако опасается уголовного преследования со стороны российских властей.

Он объяснил, что его могут ожидать силовики, а также общественные деятели с негативным отношением к нему, поэтому он считает необходимым подождать, пока ситуация изменится.