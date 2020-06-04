Мэр Хабаровска ушел на самоизоляцию

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вместе с семьей самоизолировался из-за контактов с заболевшими COVID-19. В ближайшее время градоначальник сдаст тест на коронавирусную инфекцию. Как пишет Газета.ру, по поручению Кравчука «решать оперативные задачи будет вице-мэр Ирина Шапиро».

Известно, что уже излечились от коронавируса несколько высокопоставленных чиновников, в том числе председатель правительства Михаил Мишустин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, замминистра того же ведомства Дмитрий Волков.