Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 72 украинских БПЛА

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также акваторией Азовского моря.

Ранее в Миноброны сообщили, что в ночь на 28 июня силы ПВО сбили 213 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».