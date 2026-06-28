Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 72 украинских БПЛА
Средства ПВО за 12 часов 28 июня уничтожили 72 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также акваторией Азовского моря.
Ранее в Миноброны сообщили, что в ночь на 28 июня силы ПВО сбили 213 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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