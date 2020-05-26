Глава Минстроя с заместителем вылечились от COVID-19

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев излечился от COVID-19 и уже приступил к работе. Как информирует пресс-служба ведомства, он приступил к исполнению своих обязанностей ещё в минувшую пятницу.

Кроме того, выздоровел ранее и заместитель министра Дмитрий Волков, передает ТАСС. О заражении коронавирусной инфекцией главы Минстроя и его заместителя было объявлено 1 мая. Через семь дней их выписали из больницы и отпустили долечиваться в домашних условиях.

Накануне стало известно о выписке из больницы после заболевших COVID-19 пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с супругой Татьяной Навкой. Ранее коронавирус нового типа перенесли сразу несколько высокопоставленных российских чиновников, в том числе, председатель правительства Михаил Мишустин.

