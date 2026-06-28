Кравцов: В России за семь лет построили более 1600 новых школ

Глава ведомства подчеркнул, что новые образовательные учреждения полностью обеспечены всем необходимым для качественного учебного процесса. По его словам, многие из построенных школ располагают собственными плавательными бассейнами и просторными актовыми залами.

Министр также уточнил, что по инициативе партии «Единая Россия» построено около полутора тысяч новых детских садов.

Кроме того, Кравцов затронул тему масштабной программы капитального ремонта действующих учебных заведений. Он отметил, что на данный момент ремонтные работы уже проведены более чем в 6,5 тысячах школ по всей стране. При этом глава Минпросвещения добавил, что президент России поддержал решение о дальнейшем расширении данной программы.

Ранее Кравцов поздравил московскую школьницу, сдавшую ЕГЭ на 500 баллов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».