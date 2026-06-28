Кравцов: В России за семь лет построили более 1600 новых школ
С 2019 года в России построено более 1600 новых школ, оснащённых современной инфраструктурой. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Глава ведомства подчеркнул, что новые образовательные учреждения полностью обеспечены всем необходимым для качественного учебного процесса. По его словам, многие из построенных школ располагают собственными плавательными бассейнами и просторными актовыми залами.
Министр также уточнил, что по инициативе партии «Единая Россия» построено около полутора тысяч новых детских садов.
Кроме того, Кравцов затронул тему масштабной программы капитального ремонта действующих учебных заведений. Он отметил, что на данный момент ремонтные работы уже проведены более чем в 6,5 тысячах школ по всей стране. При этом глава Минпросвещения добавил, что президент России поддержал решение о дальнейшем расширении данной программы.
Ранее Кравцов поздравил московскую школьницу, сдавшую ЕГЭ на 500 баллов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кравцов: В России за семь лет построили более 1600 новых школ
- Путин провел совещание по обеспечению топливом российского рынка
- Министр просвещения поздравил московскую школьницу, сдавшую ЕГЭ на 500 баллов
- ВОЗ: Более 1300 человек умерли за неделю в Европе из-за жары
- Расселл выиграл Гран-при Австрии «Формулы-1»
- СМИ: Стармер хочет занять пост генсека НАТО после отставки
- СМИ: Поставленные Украине F-16 не смогли заменить МиГ-29
- Путин: Безопасность России и ее граждан будет обеспечена
- Отравление по-астрахански: В регионе у 26 человек выявили сальмонеллез
- СМИ: Во Франции значительно выросла смертность из-за жары