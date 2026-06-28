Министр просвещения поздравил московскую школьницу, сдавшую ЕГЭ на 500 баллов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил ученицу московской школы №1409 Екатерину Малкову с уникальным достижением — она стала первой выпускницей в истории, сдавшей ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.

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Глава Минпросвещения назвал успех школьницы поистине историческим и выдающимся.

«Это результат невероятного труда, блестящего интеллекта и несгибаемой воли», - сказал Кравцов.

Кравцов подчеркнул, что Екатерина установила новую планку для будущих поколений сдающих ЕГЭ.

Ранее о рекордных 500 баллах московской выпускницы сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/minprosrf
ТЕГИ:ЕГЭШкольникиРоссия

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