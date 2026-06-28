Четыре человека погибли, двое пострадали в ДТП в Астраханской области
Четыре человека погибли, двое пострадали в ДТП на трассе в Астраханской области. Об этом журналистам рассказал официальный представитель регионального УМВД.
По предварительным данным, авария произошла в воскресенье вечером на 356-м километре автодороги Волгоград - Астрахань. Как уточнили в ведомстве, 20-летняя водитель автомобиля Ford Focus не справилась с управлением, в результате чего ее машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Chevrolet Niva под управлением 59-летнего мужчины.
Представитель полиции сообщил, что в результате лобового удара водитель внедорожника и трое его пассажиров скончались на месте. Сама виновница аварии и один из пассажиров Ford были госпитализированы.
Ранее в ДТП под Саратовом погибли шесть человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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