Четыре человека погибли, двое пострадали в ДТП в Астраханской области

По предварительным данным, авария произошла в воскресенье вечером на 356-м километре автодороги Волгоград - Астрахань. Как уточнили в ведомстве, 20-летняя водитель автомобиля Ford Focus не справилась с управлением, в результате чего ее машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Chevrolet Niva под управлением 59-летнего мужчины.

Представитель полиции сообщил, что в результате лобового удара водитель внедорожника и трое его пассажиров скончались на месте. Сама виновница аварии и один из пассажиров Ford были госпитализированы.

Ранее в ДТП под Саратовом погибли шесть человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».