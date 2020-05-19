Путин поздравил Мишустина с «избавлением» от коронавируса

Владимир Путин поздравил Михаила Мишустина с тем, что он вылечился от коронавирусной инфекции. Как пишет РБК, в рамках совещания в режиме видеоконференции президент России заявил, что знает о том, что последние несколько тестов на COVID-19, которые сделал премьер-министр, показали отрицательный результат.

«Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Я поздравляю, что вы эту заразу побороли», — сказал Путин Мишустину.

Глава кабмина, в свою очередь, поблагодарил президента за поздравление.

Переболевший COVID-19 премьер-министр Мишустин вернулся к исполнению обязанностей

Ранее НСН писала, что Михаил Мишустин вылечился от COVID-19, его выписали из больницы. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление пресс-секретаря главы кабмина Бориса Белякова.

Он отметил, что Мишустин выписался из медицинского учреждения и приступил к работе в Доме Правительства. Премьер-министр уже успел провел рабочее совещание в режиме видеоконференции. Напомним, глава кабмина заявил, что заразился коронавирусной инфекцией 30 апреля. Исполняющим обязанности главы кабмина тогда был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов, напоминает Москва 24.




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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:КоронавирусМихаил МишустинВладимир Путин
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