Путин поздравил Мишустина с «избавлением» от коронавируса

Владимир Путин поздравил Михаила Мишустина с тем, что он вылечился от коронавирусной инфекции. Как пишет РБК, в рамках совещания в режиме видеоконференции президент России заявил, что знает о том, что последние несколько тестов на COVID-19, которые сделал премьер-министр, показали отрицательный результат.

«Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Я поздравляю, что вы эту заразу побороли», — сказал Путин Мишустину.

Глава кабмина, в свою очередь, поблагодарил президента за поздравление.