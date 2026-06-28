Путин провел совещание по обеспечению топливом российского рынка

«На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействован потенциал средних и малых предприятий», - заявил Путин в ходе совещания.

По словам президента, сроки текущих ремонтов сокращены, а плановые перенесены на более поздние периоды. Путин выразил уверенность, что уже в июле производство основных видов топлива превысит июньские показатели.

Президент также сообщил, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные резервы топлива. При этом он констатировал, что запасы бензина в России сейчас составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода 2025 года.

Несмотря на принимаемые меры, Путин признал, что проблемы для автомобилистов и бизнеса сохраняются - на заправках по-прежнему наблюдаются очереди, а бензин необходимых марок не всегда доступен.

Особое внимание глава государства уделил потребностям аграриев. Он подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для соблюдения сезонных графиков поставок топлива для предприятий АПК, поскольку от этого напрямую зависит сбор урожая.

Ранее в Забайкалье из-за дефицита топлива начались перебои с транспортом и вывозом мусора, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».