«Дозвонились, ***?» Как региональные власти отреагировали на «Прямую линию»

Уже во время «Прямой линии» волонтеры помогали решать проблемы россиян. В Центре обработки сообщений рассказали, что они помогли с доставкой лекарств и продуктов, помогли инвалиду Саратовской области получить электроколяску, устранить свалку в Ростовской области, а также спилили дерево, угрожающее жизни людей в Тверской области. Но это касалось незаданных вопросов президенту. Что по поводу озвученных обращений, то чиновники сразу же принялись устранять проблемы, которые до этого не решались месяцами и годами. Например, жителям тюменского села Демьянка, пожаловавшимся Путину на тарифы ЖКХ, в тот же день сделали перерасчет, сообщает РИА Новости, а омские власти начали проверку из-за отмены выплат ветерану, обратившемуся к Путину, передает ТАСС.

Но не обошлось и без курьезов. Жительница Лесосибирска пожаловалась на затопленную дорогу до посёлка Борового. Местный прокурор выехал на место происшествия и записал видео, которое было опубликовано каналом прокуратуры Красноярского края на YouTube. И все бы ничего, но на запись случайно попала реакция прокурора на ситуацию: «Вот так вот, ***, дозвонились, да?» - не скрывал своих эмоций Валерий Юхновец. Эта видеоверсия прокурорского реагирования распространилась по Telegram-каналам.

Если над этим случаем можно посмеяться, то жительнице Новокузнецка Елене Калининой было явно не до этого. Во время прямой линии она рассказала президенту про угрозы, которые получила после жалобы на протекающую крышу детского сада - ей угрожали лишением опеки над внучкой. Это случилось на следующий день после того, как она отправила свой вопрос на «Прямую линию». Путин поручил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву обратить внимание на должностных лиц, которые запугивают людей, вместо того чтобы работать ради них. Глава региона уже созвонился с женщиной, видео опубликовали в Telegram-канале Цивилева. Глава Кузбасса заявил, что крыша «вовсю ремонтируется и в ближайшее время будет закончена», и поинтересовался у Калининой, кто ей звонил и угрожал. «Потому что это — вопиющее нарушение», — сказал он.

Проблемы со связью на «Прямой линии» тоже могли быть связаны с нежелательными вопросами граждан. Такое предположение высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он предположил, что власти некоторых регионов не хотели, чтобы вопросы местных жителей прозвучали в прямом эфире.

«Связь – вещь негарантированная, особенно, когда мы говорим про нашу большую страну. Качество связи от региона к региону отличается, не очень кардинально, но отличается. Поэтому можно говорить, что, да, такое возможно. При этом помехи во время разговора с президентом никак не связаны с ограниченными возможностями сетей», - заявил собеседник НСН.