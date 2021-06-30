«Крыша остановится?» Прямая линия Путина нашла отклик в Киеве
На Украине дошли уже до того, что предъявляют претензии футболистам, дающим интервью на русском языке, заявил НСН политолог Александр Дудчак.
Президент России Владимир Путин, говоря об Украине и ее лидере во время Прямой линии, назвал вещи своими именам, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» украинский политолог и экономист Александр Дудчак.
Путин в частности заявил, что президент Украины отдал страну во внешнее управление, ключевые вопросы решаются в Вашингтоне, а не в Киеве, и задал вопрос: А зачем вообще ему встречаться с Владимиром Зеленским?
«Мы давно об этом говорим, и это ни для кого не является тайной. Путин констатировал факт, что да, действительно, Украина сейчас находится под полным внешним контролем, законы пишутся буквально под диктовку МВФ. Это началось не сейчас, а было видно еще после переворота 2014 года. Все эти годы все украинские структуры власти насыщались консультантами, агентами влияния, советниками. Все министерства и ведомства имеют своих иностранных руководителей и сейчас все, что делается на Украине, исключительно в интересах транснационального капитала неукраинского происхождения, а не в интересах украинского народа. Так что Путин просто назвал вещи своими именами. Встречаться с человеком, который ничего не решает у себя в государстве, хоть по документам и является президентом Украины, смысла особого-то и нет», - сказал в этой связи Дудчак.
Путин также заявил, что его беспокоит военное освоение украинской территории западными странами. При этом он отметил, что по Конституции на Украине нельзя строить военные базы, но можно, например, учебные центры.
«Базы не должны быть на территории Украины, но по факту они строятся. Да и вообще Украина – это одна большая база НАТО. Это и база, и полигон, и источник проблем для России, и горячая точка, которую можно регулировать. Для этого и сделали госпереворот. Конечно, этого (появления военных баз на Украине – прим. НСН) надо и опасаться, и всеми возможными способами не допустить. Вплоть до того, как предупреждали уже Украину, что своими действиями она может довести до потери своей государственности. Они должны об этом помнить», - считает Дудчак.
В ходе Прямой линии Путин также сказал, что считает русских и украинцев одним народом.
«Мы - единое целое. А вот руководство Украины - точно нам недружественное. Иначе трудно объяснить проект закона, в котором русский народ объявляется там некоренным. Это приведет к тому, что часть людей уедет, а кто не сможет - будут переписываться в другие народы», - заявил российский лидер.
Дудчак назвал удивительным украинский закон о коренных народах, посетовав, что ситуация приобретает «ужасающие масштабы».
«Это вообще удивительная ситуация, потому что основными коренными народами Украины оказались крымские татары, караимы и крымчаки. Это ни к чему не приведет, потому что это не событие, а процесс, который развивался все эти годы и приобрел ужасающие масштабы. Дошли уже до того, что у них претензии к футболистам, которые дают интервью на русском языке, и тренеру, дающему указания на русском языке. Уже нашли повод и к ним предъявить претензии. Ну, ребята, крыша должна же когда-нибудь остановиться в своем движении, пора ее тормозить», - заключил собеседник НСН.
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