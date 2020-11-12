Магазинам и фуд-кортам в Москве рекомендовали подключиться к системе чекинов

Власти Москвы рекомендуют магазинам и сетям быстрого питания подключиться к системе QR-кодов. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, обязательных требований по установке «системы чекинов» нет, но рестораны и кафе активно к ней подключаются. Он отметил, что установить QR-коды власти рекомендовали также магазинам, на фудкортах в Торговых центрах, сетям быстрого питания и прочим заведениям общепита.

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Немерюк в беседе с РИА Новости подчеркнул, что никаких штрафных санкций мера не предусматривает, однако соблюдение всех мер, предусмотренных указом мэра, позволит избежать введения более жёстких ограничений из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Власти Москвы ранее рекомендовали также ввести QR-коды кинотеатрам и другим учреждениям культуры.

В ноябре сообщалось, что McDonald’s введет в своих ресторанах систему регистрации посетителей, созданную столичными властями для ночных развлекательных заведений. В компании отметили, что система чекинов будет вводиться поэтапно, она заработает во всех 189 ресторанах McDonald’s в Москве, в том числе в тех, которые расположены на территории торговых центров.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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