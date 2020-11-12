Магазинам и фуд-кортам в Москве рекомендовали подключиться к системе чекинов

Немерюк в беседе с РИА Новости подчеркнул, что никаких штрафных санкций мера не предусматривает, однако соблюдение всех мер, предусмотренных указом мэра, позволит избежать введения более жёстких ограничений из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Власти Москвы ранее рекомендовали также ввести QR-коды кинотеатрам и другим учреждениям культуры.

В ноябре сообщалось, что McDonald’s введет в своих ресторанах систему регистрации посетителей, созданную столичными властями для ночных развлекательных заведений. В компании отметили, что система чекинов будет вводиться поэтапно, она заработает во всех 189 ресторанах McDonald’s в Москве, в том числе в тех, которые расположены на территории торговых центров.

