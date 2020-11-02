McDonald’s в Москве вводит систему check in для посетителей

McDonald’s введет в своих ресторанах систему регистрации посетителей, созданную столичными властями для ночных развлекательных заведений. В компании отметили, что система чекинов будет вводиться в течение ближайшей недели, поэтапно, и заработает во всех 189 ресторанах McDonald’s в Москве, в том числе в тех, которые расположены на территории торговых центров.

Для регистрации посетителям ресторанов быстрого питания будет достаточно отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС в указанном формате, отмечает RT.

Напомним, программа регистрации позволит посетителям получить оповещение в случае потенциальных контактов с заболевшими COVID-19: если у одного из посетителей выявят коронавирусную инфекцию, все находившиеся в заведении одновременно с ним получат оповещения, отмечает телеканал 360.