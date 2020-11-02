McDonald’s в Москве вводит систему check in для посетителей
McDonald’s введет в своих ресторанах систему регистрации посетителей, созданную столичными властями для ночных развлекательных заведений. В компании отметили, что система чекинов будет вводиться в течение ближайшей недели, поэтапно, и заработает во всех 189 ресторанах McDonald’s в Москве, в том числе в тех, которые расположены на территории торговых центров.
Для регистрации посетителям ресторанов быстрого питания будет достаточно отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС в указанном формате, отмечает RT.
Напомним, программа регистрации позволит посетителям получить оповещение в случае потенциальных контактов с заболевшими COVID-19: если у одного из посетителей выявят коронавирусную инфекцию, все находившиеся в заведении одновременно с ним получат оповещения, отмечает телеканал 360.
Между тем, ранее стало известно, что мэрия Москвы не располагает информацией обо всех зарегистрировавшихся посетителях ночных клубов и баров. Базы данных с этими людьми не существует, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Он добавил, что при регистрации QR-кода власти получают только номер телефона. Если у кого-то из посетителей заведения выявят коронавирус, на телефон остальных придет SMS-уведомление.
Ранее сообщалось, что ночные заведения в Москве введут систему чек-ин. Такая мера была принята, чтобы обезопасить посетителей от заболевания коронавирусом и снизить риски его распространения.
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