Курское село Козино подверглось обстрелу ВСУ
Вооруженные силы Украины обстреляли курское село Козино, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт 7 января, в воскресенье.
«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Никто из жителей не пострадал», - написал он в своем Telegram-канале.
В одном из домов выбиты окна. В селе частично нет электричества.
Курские власти помогут отремонтировать владельцам жилье и восстановят электроснабжение села, заверил Старовойт.
Ранее в Железногорском районе Курской области после воздушной атаки со стороны ВСУ повреждена подстанция, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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