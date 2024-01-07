Курское село Козино подверглось обстрелу ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли курское село Козино, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт 7 января, в воскресенье.

В Курской области после атаки со стороны ВСУ 17 домов остались без отопления

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Никто из жителей не пострадал», - написал он в своем Telegram-канале.

В одном из домов выбиты окна. В селе частично нет электричества.

Курские власти помогут отремонтировать владельцам жилье и восстановят электроснабжение села, заверил Старовойт.

Ранее в Железногорском районе Курской области после воздушной атаки со стороны ВСУ повреждена подстанция, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУКурская ОбластьОбстрел

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